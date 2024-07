Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bedrohung im Bus

Iserlohn (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen kam es in einem Iserlohner Linienbus am Konrad-Adenauer-Ring zu einem Einsatz. Die Polizei wurde kurz nach sechs Uhr dorthin gerufen, da mehrere Zeugen die Sachen beobachteten. Demnach hat ein 41 Jahre alter Iserlohner dem Busfahrer gegenüber seinen Unmut kundgetan, da dieser sein Busticket in Form eines Screenshots auf dem Handy zunächst nicht akzeptieren wollte. Angeblich habe der Iserlohner den Busfahrer verbal bedroht und in dessen Richtung gespuckt, die Polizei kam hinzu und besänftigte die Gemüter. Gegen den Iserlohner wird nun wegen Bedrohung ermittelt. (lubo)

