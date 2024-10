Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Unfall mit Radfahrer geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall mit Flucht hat sich in Paderborn am frühen Dienstagnachmittag, 01. Oktober, ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen am Kopf zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 56-jährige Radfahrer, der nach dem Unfall über Erinnerungslücken klagte, war vermutlich zwischen 13.50 Uhr und 14.05 Uhr zwischen dem Heierstor und der Straße "An der Burg" unterwegs. Wahrscheinlich wollte er dort von der Kasseler Straße aus nach rechts in die Straße "An der Burg" abbiegen. Aus entgegengesetzter Richtung sei zeitgleich ein Auto nach links ebenfalls in diese Straße eingebogen und so dicht vor ihm hergefahren, dass er stark abbremsen musste. Der 56-Jährige kam auf der nassen Fahrbahn zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu. Der Autofahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zu dem Unfallgeschehen und zu dem beteiligten Fahrzeug sagen können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell