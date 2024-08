Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub im Bürgerpark

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach dem Raub einer Hüfttasche mit Bargeld, trafen Streifenbeamte am Montag, 05.08.2024, drei junge Tatverdächtige an der Stapenhorststraße an.

Neben der Oetkerhalle verbrachten zwei 16-jährige Bielefelder und eine Begleiterin einige Zeit an einer Parkbank. Zeitgleich befand sich eine größere unbekannte Personengruppe an einer benachbarten Bank.

Als sich der eine 16-Jährige zum Gehen entschlossen und sich gegen 00:55 Uhr schon von seinem Freund entfernt hatte, bedrängten den zurückgebliebenen 16-Jährigen einige junge Männer von der Nachbarbank.

Der andere 16-Jährige lief zurück in den Park, um seinem Freund zu helfen. Die Angreifer schlugen diesen nicht nur, sondern raubten ihm seine Hüfttasche. Auch der zum Streitschlichten zurückgekehrte Jugendliche wurde von den Unbekannten geschlagen, die schließlich von den beiden abließen und sich entfernten.

Die Begleiterin der zwei Jugendlichen informierte die Polizei. Während Streifenbeamte den Park ansteuerten, entdeckten andere Polizisten wenig später drei männliche Jugendliche in Höhe der Ellerstraße. Aufgrund der Personenbeschreibungen und Spuren an ihrer Kleidung wurden ein 17- und zwei 18-jährige Bielefelder verdächtigt, an der körperlichen Auseinandersetzung und dem Raub beteiligt gewesen zu sein. Bei ihnen entdeckten die Beamten zwei Messer, einen Schlagstock und Geld, in der Summe des geraubten Geldes. Bei der Spurensuche stießen die Polizisten im Bürgerpark auf die geraubte Tasche mit einem leeren Portemonnaie.

Die medizinische Erstversorgung der zwei 16-Jährigen übernahmen Rettungssanitäter und fuhren sie in ein Bielefelder Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell