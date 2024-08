Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefährliche Körperverletzung am Kesselbrink

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagnachmittag, 04.08.2024, verletzte ein 21-jähriger Mann einen 36-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Beide Männer sind polizeibekannt, wohnen in Bielefeld und sind Szeneangehörige des Kesselbrinks.

Gegen 14:20 Uhr trafen die zwei Männer auf der öffentlichen Toilette am Kesselbrink aufeinander. Dabei soll der 21-Jährige mit algerischer Staatsbürgerschaft, der sich in der nicht abgeschlossenen Toilette befand, aufgebracht reagiert haben, als der 36-Jährige den Toilettenraum betreten wollte. Im Gerangel schlugen sich die Männer gegenseitig. Anschließend stach der 21-Jährige den 36-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft mehrfach mit einem spitzen Gegenstand. Bekannte des Opfers vertrieben den 21-Jährigen, der in Richtung Jahnplatz flüchtete.

Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte nach der Versorgung entlassen werden.

