Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Schwerverletzte bei Unfall in Gangelt

Gangelt (ots)

Die Löscheinheit Gangelt wurde heute Abend um 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Gangelt alarmiert. Gegen 17:45 Uhr befuhr eine 49-jährige Heinsbergerin aus Richtung Hastenrath kommend mit Ihrem Mofa die Hastenrather Straße in Richtung Gangelt. In Höhe einer Fahrbahnschwelle stürzte die Fahrerin und verletzte sich schwer. Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und reinigte anschließend die Fahrbahn.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell