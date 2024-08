Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Unfälle in kurzer Zeit auf der BAB verursacht

Bielefeld (ots)

MS/A2 Herford-Bielefeld - Am 03.08.2024 wurde eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Herford, im Bereich der Anschlussstelle Herford-Ost, gegen 01:50 Uhr, auf einen schwarzen Kombi aufmerksam, welcher mit hoher Geschwindigkeit und Schlangenlinien über die A2 in Richtung Dortmund fuhr. Zum selben Zeitpunkt wurde dieser Streifenwagenbesatzung mitgeteilt, dass es im Bereich des Autobahnkreuzes Bad Oeynhausen auf der A2 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Hierbei sei ein schwarzer Kombi mit einem Paderborner Kennzeichen in den PKW einer Familie aus Frankenberg gefahren und nun flüchtig. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der flüchtende Kombi war zufällig das Fahrzeug, welches den beiden Autobahnpolizisten aufgefallen war. Auf Höhe der Anschlussstelle Bielefeld-Ost kam es dann zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Paderborner Audi-Kombi und einem polnischen Reisebus. Hierbei touchierte der Kombi diesen und wurde anschließend in die Leitplanke geschleudert. Bei dem Unfall wurde der 64-jährige Fahrer aus Borchen leicht verletzt. Die zwei Busfahrer sowie die 28 Fahrgäste, welche sich auf dem Weg nach Paris befanden, wurden nicht verletzt und konnte ihre Reise fortsetzen. An der Unfallörtlichkeit konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass der Kombi-Fahrer alkoholisiert war. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

