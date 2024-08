POL-BI: Krad-Fahrer entzieht sich Kontrolle - Krad gestohlen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb verließ am Donnerstag, 01.08.2024, mit der Beute in den Händen das Geschäft. Der Mann ist bereits polizeibekannt. Ein 29-Jähriger nahm um 15:00 Uhr in einer Parfümerie an der Bahnhofstraße zwei Dürfte aus dem Regal und verließ mit der Beute in den Händen das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl, folgte dem Täter, hielt ihn fest und ...

mehr