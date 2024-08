Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter vorläufig festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb verließ am Donnerstag, 01.08.2024, mit der Beute in den Händen das Geschäft. Der Mann ist bereits polizeibekannt.

Ein 29-Jähriger nahm um 15:00 Uhr in einer Parfümerie an der Bahnhofstraße zwei Dürfte aus dem Regal und verließ mit der Beute in den Händen das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl, folgte dem Täter, hielt ihn fest und führte ihn anschließend ins Büro. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten gestand der 29-Jährige ohne festen Wohnsitz den Diebstahl der Ware im Wert von 230 Euro. Die weiteren Ermittlungen ergab, dass der 29-Jährige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit wiederholt bei Ladendiebstählen erwischt worden war. Innerhalb eines Jahres fiel er polizeilich bei knapp 30 Straftaten auf. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und Kriminalbeamte führten ihn anschließend dem Haftrichter vor.

