Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Täter nach Drogenhandel in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Dienstag, den 30.07.2024, gelang der Bielefelder Polizei im Umfeld des Ostmannturmviertels die Festnahme von drei Männern, die im dringenden Verdacht stehen, Kokain in der Bielefelder Innenstadt zu verkaufen.

Nach mehreren Hinweisen aus der Bielefelder Bevölkerung, wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen mehrere nicht identifizierte Tatverdächtige, nahm das Bielefelder Rauschgiftkommissariat die Ermittlungen auf. Bei monatelangen verdeckten Recherchen im Umfeld des Ostmannturmviertels sammelten Kriminalbeamte Informationen und Beweise. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen kristallisierten sich drei Verdächtige heraus und es bestätigte sich schließlich, dass die Verdächtigen in der Bielefelder Innenstadt über eine konspirative Wohnung verfügten. Diese wurde von den Männern nicht nur als Drogendepot genutzt, sondern es wurde auch aus ihr heraus gedealt.

Gegen 11:35 Uhr am Dienstagvormittag erfolgte durch Polizisten der Zugriff. In der konspirativen Wohnung konnten zwei Tatverdächtige mit albanischer Staatsangehörigkeit (ein 20-Jähriger und ein 34-Jähriger) und im Umfeld des Hauses ein 22-jähriger albanischer Staatangehöriger festgenommen werden.

Die Beamten stellten in der Wohnung unter anderem eine nicht geringe Menge an Kokain, einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz sowie einen vierstelligen Geldbetrag sicher. Kriminalbeamte führten die Festgenommenen am 31.07.2024 dem Richter vor, der für alle drei Untersuchungshaft, wegen bewaffnetem bandenmäßigen Handeltreiben mit Kokain in nicht geringen Mengen, anordnete.

