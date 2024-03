Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruchsversuch in Feuerwehrgebäude

Fahrbinde (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 16. bis 21.03.2024 versucht, in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Fahrbinde einzubrechen. Dabei sollen die Täter versucht haben, 3 Türen am Gebäude in der Fritz-Reuter-Straße gewaltsam zu öffnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell