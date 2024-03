POL-LWL: Känguru in der Region Sternberg unterwegs

Neustadt-Glewe (ots) - Aus einem Bagger am Flugplatz Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende etwa 271 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Baumaschine am Freitag gegen 11:30 Uhr auf einer Grünfläche an der Zufahrtsstraße zum Flugplatz abgestellt. Am Montagmorgen haben Bauarbeiter den entleerten Kraftstofftank festgestellt, der mittels Vorhängeschloss ...

