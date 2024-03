Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 6-Jährige wird bei Zusammenstoß mit Auto leichtverletzt

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin wurde am Montagnachmittag in Neustadt-Glewe die 6-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Mädchen den Radweg an der Laascher Straße, als es an einer Bordsteinabsenkung auf die Fahrbahn wechselte. Dabei kollidierte sie mit dem Auto einer 62-Jährigen, die in gleicher Richtung fuhr, und stürzte. Offenbar hatte die ohne Fahrradhelm fahrende 6-Jährige großes Glück, dass sie nicht ernsthaft verletzt wurde. Das Fahrrad geriet unter den PKW und wurde überrollt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Aus gegebenen Anlass rät die Polizei dringend zum Tragen eines Fahrradhelmes, der gerade bei Kindern schwere Kopfverletzungen verhindern kann.

