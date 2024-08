Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

Schm / Am 31.07.2024, gegen 20:23 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund ein Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Zum Unfallzeitpunkt versuchte ein 35-jähriger polnischer Fußgänger die BAB in Höhe der Raststätte Gütersloh zu überqueren und wurde dabei von einem Kleintransporter, welcher die BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund befuhr, erfasst. Trotz notärztlicher Versorgung mit Reanimationsmaßnahmen erlag der Fußgänger noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 29-jährige Fahrer des Kleintransporters und sein 33-jähriger Beifahrer, beide ebenfalls aus Polen, erlitten einen Schock und wurden vor Ort versorgt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde das VU-Aufnahmeteam der Polizei Münster hinzugezogen. Die BAB 2 in Richtung Dortmund musste bis ca. 00:40 Uhr voll gesperrt werden. In der Spitze staute sich der Verkehr auf einer Länge von 9 Kilometern.

