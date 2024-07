Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb flüchtet nach Griff in einen Rucksack

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Sonntagabend, 28.07.2024, schrie eine Zeugin einen Dieb an, so dass dieser die Beute fallen ließ und flüchtete.

Ein 22-jähriger Extertaler fuhr in Begleitung einer 24-jährigen Bielefelderin, gegen 22:20 Uhr, von der Herforder Straße aus mit der Rolltreppe runter in Richtung Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz, Er trug dabei seinen Rucksack, in dem sich auch sein Handy befand, auf dem Rücken. Ein Unbekannter trat auf der Rolltreppe von hinten an ihn heran und zog das Handy aus dem Rucksack. Die 24-jährige Begleiterin, die sich hinter dem Extertaler befand, bemerkte dies und schrie den Dieb an. Der Mann ließ das Handy fallen und flüchtete aus der U-Bahn heraus in Richtung Kesselbrink.

Ein 23-jähriger Bielefelder, Bekannter des Extertalers und der Bielefelderin, nahm deren Rufe wahr und lief dem Täter hinterher. Er konnte den Täter am Kesselbrink, inzwischen mit einem schwarzen Oberteil bekleidet (vorher ein blaues) in einer Personengruppe wahrnehmen, verlor ihn dann aber aus den Augen.

Der Tatverdächtige wird als circa 18 bis 25 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß geschätzt. Er war schlank, von sudeuropäischem Aussehen, hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Bekleidet war er mit einem blauen/ schwarzen Pullover, einer weißen Shorts und schwarzen Schuhen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell