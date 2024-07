Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

Am 30.07.2024, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein polnischer Autotransporter fuhr, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf dem rechten Fahrstreifen auf das Ende des stockenden Verkehrs und kollidierte mit einem dort befindlichen bulgarischen Gefahrguttransporter. Der 56-jährige Fahrer aus Polen des teilbeladenen Autotransporters wurde durch den Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen blockiert, die Feuerwehr sperrte zusätzlich den linken Fahrstreifen. Das Unfallaufnahmeteam erschien vor Ort zur Unfallaufnahme. Der Auflieger mit dem Gefahrgut blieb intakt und das Gespann insgesamt fahrbereit. Der 55-jährige bulgarische Fahrer erlitt einen leichten Schock und wurd vor Ort versorgt. Die A2 verblieb bis Mitternacht voll gesperrt. Es entstand ein Rückstau bis zu 5 km Länge. Unfallhelfer der Johanniter versorgten die Autofahrer im Stau. Die Autobahnmeisterei Herford richtete eine Ableitung an der Anschlussstelle Porta ein.

