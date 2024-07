POL-BI: Diebe verschwinden über Bauzaun

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Milse- In der Nacht von Freitag, 26.07.2024, auf Samstag, brachen Täter über ein auf Kipp stehendes Badezimmerfenster in ein Wohnhaus ein. Der oder die Einbrecher nutzten ein kleines auf kipp stehendes Fenster eines Hauses an der Leinenstraße und stiegen darüber in das Haus ein. Sie durchsuchten die Räume, Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Schmuck und einem ...

