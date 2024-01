Peine (ots) - Am 16.01. gegen 10:00 Uhr kam es an der Bodenstedt-/ Wilhelmschule in Peine zu einem Polizeieinsatz, Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls beteiligt. Nach vorläufigem Ermittlungsstand hat ein 15-jähriger Schüler im Schulgebäude einen Reizstoff versprüht. Dadurch haben insgesamt 20 ...

mehr