POL-BI: Polizist meldet verdächtiges Fahrzeug

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Sonntagabend, 28.07.2024, schrie eine Zeugin einen Dieb an, so dass dieser die Beute fallen ließ und flüchtete. Ein 22-jähriger Extertaler fuhr in Begleitung einer 24-jährigen Bielefelderin, gegen 22:20 Uhr, von der Herforder Straße aus mit der Rolltreppe runter in Richtung Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz, Er trug dabei seinen Rucksack, in dem sich auch sein Handy ...

mehr