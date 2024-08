Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Nähe des Kesselbrinks - Ein junger Mann und unbeteiligte Familie leicht verletzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach den bisherigen Informationen verlagerte sich am Mittwochnachmittag, 31.07.2024, ein handgreiflicher Streit zwischen jungen Männern von der Wilhelmstraße in die Friedrich-Verleger-Straße. Drei Kinder einer Mutter wurden dabei durch die Verwendung von Pfefferspray leicht verletzt. Ein beteiligter junger Mann, der Opfer der Auseinandersetzung war, wurde leicht verletzt und festgenommen.

Bei dem Aufeinandertreffen von circa 10 jungen Männern wurde gegen 15:05 Uhr ein Pfefferspray in der Wilhelmstraße benutzt. Während die Streitigkeiten über einen Hinterhof auf der Friedrich-Verleger-Straße fortgesetzt wurden, war eine Bielefelderin mit ihrem Sohn und ihren beiden Töchtern in der Wilhelmstraße unterwegs. Die drei Kinder wurden anschließend wegen der aufgetretenen Reizungen durch ein Pfefferspray von Rettungssanitätern vor Ort behandelt.

Bei dem folgenden Angriff von etwa sieben jungen Männern, sollen diese wenig später ein Pfefferspray und einen Baseballschläger an der Friedrich-Verleger-Straße benutzt haben. Zeugen sagten aus, dass der 21-Jährige auf den Gehweg stürzte und noch am Boden angegriffen worden sein soll. Die Gruppe entferne sich anschließend in Richtung Kesselbrink.

Zahlreiche Streifenbeamte fahndeten nach den möglichen Tatverdächtigen und konnten aufgrund vorhandener Hinweise durch Zeugen einen 25- und einen 26-jährigen Tatverdächtigen auf dem Kesselbrink entdeckten und kontrollieren. Andere Polizisten fanden auf dem angrenzenden Friedhof einen Baseballschläger. Den Schläger und ein, bei dem 26-Jährigen getragenes, Pfefferspray stellten die Beamten sicher.

Der 21-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde leicht verletzt. Die Polizisten nahmen ihn aufgrund einer bestehenden Fahndung wegen eines Verstoßes gegen ausländerrechtliche Bestimmungen fest. Weder das leicht verletzte Opfer noch die beiden angetroffenen Tatverdächtigen sprachen mit der Polizei.

Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei haben und Angaben zu den Streitigkeiten machen können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 / Polizeipräsidium Bielefeld / 0521 - 545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell