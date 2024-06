Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel/Duisburg: Streit um Bares endet im Krankenhaus

Wesel (ots)

In Folge eines Streites stach ein 33-Jähriger am Sonntagabend (2. Juni, 22:34 Uhr) auf dem Hansaring in Wesel auf einen 40-Jährigen ein und ergriff die Flucht.

Bei dem Streit soll es um Geld gegangen sein.

Der 33-jährige Mann aus Wesel zückte ein Messer und verletzte sein Opfer schwer.

Der Bruder des Verletzten sowie ein Bekannter brachten den Blutenden in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Durch rasche medizinische Versorgung konnte eine Lebensgefahr verhindert werden.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Messertat als versuchtes Tötungsdelikt.

Eine Mordkommission bestehend aus Ermittlern der Polizei Duisburg und der Polizei Wesel vernehmen derweil Zeugen und werten unter anderem Spuren aus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde durch einen Richter beim Amtsgericht Dinslaken ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Der Tatverdächtige konnte am Dienstagmorgen (4. Juni) an seiner Wohnanschrift im Kreis Wesel widerstandslos festgenommen werden.

