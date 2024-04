Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Schnelle Hilfe dank Heimrauchmelder

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Mittwoch wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg zu einer Wohnung in der Hochstr. alarmiert. Ein Anwohner hatte das Piepen eines Rauchmelders aus einer Wohnung gehört und daraufhin den Notruf abgesetzt. Durch die Feuerwehr musste die Tür zur Wohnung gewaltsam geöffnet werden. In der stark verrauchten Wohnung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz eine ansprechbare Person auf dem Boden liegend vorgefunden. Die Person wurde sofort aus der Wohnung gezogen und dem Rettungsdienst übergeben, der sie später in ein Krankenhaus transportieren konnte. Es stellte sich heraus, daß die Person einen medizinischen Notfall erlitt und sich deshalb weder um das Essen auf dem Herd kümmern, noch um Hilfe rufen konnte. Durch das angebrannte Essen wurde glücklicherweise der Rauchmelder ausgelöst. Die Wohnung wurde gelüftet und der Polizei zur Eigentumssicherung übergeben. Den Einsatz konnte die Feuerwehr nach einer Stunde beenden.

