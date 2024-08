Polizei Bielefeld

POL-BI: Rollerfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Mitte - Auf der Heeper Straße ist ein Bielefelder am Mittwoch, 31.07.2024, mit seinem Motorroller gestürzt und gegen ein entgegenkommendes Auto gerutscht.

Ein 22-jähriger Bielefelder fuhr gegen 21:10 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse stadtauswärts auf der Heeper Straße. Im Bereich der Einmündungen des Hudewegs setzte ein 56-jähriger Bielefelder an, um den vorausfahrenden Mercedes links zu überholen. Aufgrund einer später festgestellten Beschädigung an der Fahrerseite des Pkw, könnte der Motorroller an das Auto gestoßen sein.

Als der 56-Jährige mit seinem Piaggio stürzte, rutschte er in Richtung einer Mercedes C-Klasse einer 65-jährigen Bielefelderin, die stadteinwärts fuhr.

Rettungssanitäter fuhren den schwerverletzten Rollerfahrer in ein Bielefelder Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.500 Euro.

