Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Wohnhaus

Bad Münstereifel (ots)

Am Samstag (6. April) kam es in Bad Münstereifel in der Straße Fuhrweg zu einem Tageswohnungseinbruch.

Im Zeitraum zwischen 11.45 bis 14.45 Uhr wurde ein rückwärtiges Fenster von einem Einfamilienhaus eingeschlagen.

Im Wohnhaus wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht.

Von einem Tisch wurden lediglich 3,90 Euro entwendet.

