Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In der Bahnhofshalle die Hose heruntergezogen

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (31. März) zog ein 24-Jähriger aus? gegen 13.35 Uhr in der Vorhalle des Bahnhofes in Euskirchen seine Hose herunter und zeigte sein Geschlechtsteil allen anwesenden Personen.

Unter anderem war auch ein elfjähriges Kind mit der Mutter anwesend.

Da der 24-Jährige nicht zugänglich war und weder die Hose anziehen noch das Gebäude verlassen wollte, wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten und zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam genommen.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der exhibitionistischen Handlung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell