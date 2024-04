POL-EU: Vermisste Person nach Suche unversehrt gefunden

Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (4. April) wurde ein 23-Jähriger aus Euskirchen gegen 16.25 Uhr beim Diebstahl von Parfumflaschen in einem Kaufhaus in der Spiegelstraße in Euskirchen erwischt. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der Mann mehrere Parfumflaschen aus dem Regal entnahm und sich diese in die Hosen- und in die Jackentasche steckte. Daraufhin entfernte sich der Mann aus dem Kaufhaus in Richtung der Innenstadt. ...

mehr