Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Parfumflaschen und Lebensmittel entwendet

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (4. April) wurde ein 23-Jähriger aus Euskirchen gegen 16.25 Uhr beim Diebstahl von Parfumflaschen in einem Kaufhaus in der Spiegelstraße in Euskirchen erwischt.

Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der Mann mehrere Parfumflaschen aus dem Regal entnahm und sich diese in die Hosen- und in die Jackentasche steckte.

Daraufhin entfernte sich der Mann aus dem Kaufhaus in Richtung der Innenstadt. Aufgrund der vorhandenen Beschreibung konnte der Mann in der Straße An der Vogelrute von Polizeibeamten angetroffen werden.

Bei einer Durchsuchung wurden fünf verpackte Parfumflaschen aufgefunden.

Die Parfumflaschen hatten einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die aufgefundenen Flaschen wurden dem Ladendetektiv wieder ausgehändigt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Ladendiebstahls gefertigt.

Gegen 21 Uhr fiel der 23-Jährige erneut bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Straße Narzissenweg in Euskirchen auf.

Hier packte der Mann diverse Lebensmittel in eine Tüte und beabsichtigte damit ohne Zahlung den Markt zu verlassen.

Im Ausgang konnte der Ladendetektiv dem Mann die Tüte entreißen. Der Beschuldigte entfernte sich daraufhin aus dem Markt. In der Tüte wurde die Geldbörse des 23-Jährigen aufgefunden.

Der 23-Jährige konnte von den Polizeibeamten nicht mehr angetroffen, jedoch aufgrund der aufgefundenen Geldbörse identifiziert werden.

Auch hier wurde erneut eine Anzeige bezüglich des Ladendiebstahls gefertigt.

