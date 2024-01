POL-PDWIL: mögliche Körperverletzung und Beleidigung auf der "Neon-Dance-Night"

Pelm (ots) - Am Samstag, den 06.01.2024 gegen 15:33 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die B410 aus Pelm kommend in Fahrtrichtung Gerolstein. In einer langgezogenen Linkskurve überholte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem PKW der Marke Toyota einen vor ihm fahrenden Transporter. Hierzu überfuhr er die durchgezogene Mittellinie. Eine ...

