POL-DN: Baustromverteiler entwendet

Kreis Düren (ots) - Am Wochenende (28.03.2024 - 31.03.2024) wurden die Scheiben an mindestens acht geparkten Pkw im Dürener Stadtgebiet eingeschlagen. Der oder die Täter erbeuteten Wertgegenstände und Bargeld aus den Autos. Die meisten der Diebstähle ereigneten sich in Birkesdorf (Dr.-Pesch-Straße, Nordstraße, Zur Kesselkaul, Zollhausstraße). Außerdem wurden Autos in der Kreuzstraße, der Nordstraße, dem ...

