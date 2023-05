Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Zahlreiche Unfälle im Stadtgebiet...

Ludwigshafen (ots)

...ereigneten sich am Mittwoch und Donnerstag (03. und 04.05.2023) in Ludwigshafen. Am Mittwochabend war ein 50-jähriger Fahrradfahrer gegen 21:25 Uhr auf der Großpartstraße in Richtung Strandweg unterwegs. Eine 45-jährige Autofahrerin fuhr in entgegengesetzte Richtung. Hierbei erfasste sie mit ihrem Auto in einer Kurve den entgegenkommenden Radfahrer. Der 50-Jährige stürzte und klagte im Anschluss über Rückenschmerzen. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Am Donnerstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, fuhr eine 32-jährige Postbotin mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Raschigstraße. Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr auf dem Ebereschenweg und erfasste die querende Postzustellerin an der Einmündung zur Raschigstraße. Auch die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Wenig später ereignete sich der nächste Unfall auf der Bruchwiesenstraße. Ein 82-jähriger Autofahrer befuhr diese in Fahrtrichtung Maudacher Straße. Unvermittelt verringerte er seine Geschwindigkeit, um verbotswidrig auf der Fahrbahn zu wenden. Die hinterherfahrende 30-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 82-Jährigen. Hierbei wurde sie verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ebenfalls auf der Bruchwiesenstraße kam es gegen 14:00 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Bei einem Spurwechsel übersah ein 18-jähriger Autofahrer das parallel auf gleicher Höhe fahrende Auto eines 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der 20-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Gegen 14:35 Uhr war ein 40-jähriger Autofahrer auf der Maudacher Straße unterwegs und wollte nach links auf die Bruchwiesenstraße abbiegen. Hierbei missachtete er der den Vorrang eines auf dem kreuzenden Radweg fahrenden 19-Jährigen und erfasste dessen Fahrrad. Auch der 19-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

