POL-PB: Aktionswoche zum Schutz vor Taschendiebstahl

Salzkotten/Paderborn Schloß-Neuhaus (ots)

(md) Das Kommissariat Prävention/Opferschutz der Paderborner Polizei klärt an zwei Tagen in der Woche ab dem 07.10.2024 dazu auf, wie sich Bürgerinnen und Bürger wirksam vor Taschendiebstahl schützen können. Das Angebot ist kostenfrei.

Am Dienstag, 08.10. sind Kriminalhauptkommissarin Simone Höing und Kriminalhauptkommissar Peter Gall mit einem Aktionsstand am HEDER-Center von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr in Salzkotten, Am Wallgraben 14, vor Ort.

"Im Jahr 2024 kam es im HEDER-Center bislang zwar zu wenigen Taschendiebstählen. Dennoch haben wir uns für aktive Aufklärung entschieden, um vorbeugend tätig zu sein," erklärt Andree Sake, Marketingleiter der Klingenthal Südring GmbH.

"Taschendiebe werden auch im Kreis Paderborn wieder aktiver, in diesem Jahr verzeichnen wir bisher 308 entsprechende Delikte, während es im gesamten Jahr 2023 353 Fälle gab," ergänzt Kriminalhauptkommissar Peter Gall aus dem Kommissariat Prävention/Opferschutz.

Zusätzlich zum Termin am Dienstag, 08.10. sind die beiden Beamten am Donnerstag, 10.10. auf dem Wochenmarkt in Schloß Neuhaus anzutreffen. Auch hier beraten sie Interessenten im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Zusammen mit der Bundespolizei und zwölf weiteren Bundesländern beteiligt sich die Polizei Nordrhein-Westfalen an der Schwerpunktwoche zur Prävention gegen Taschendiebstahl. Einsatzkräfte aller 47 Kreispolizeibehörden aus Nordrhein-Westfalen sprechen in den kommenden Tagen vor Ort gezielt Bürgerinnen und Bürger an, um wertvolle Tipps gegen Taschendiebstahl zu geben und zeigen verstärkt Präsenz.

Taschendiebe lauern überall auf Tatgelegenheiten. Um es den Tätern so schwer wie möglich zu machen, rät die Polizei zu Vorsicht und Achtsamkeit auf Straßen und in Fußgängerzonen. In Paderborn ist auch das Thema Taschendiebstahl speziell im Supermarkt Teil der Aufklärungsarbeit. Entsprechende Plakate stellt die Polizei gerne zur Verfügung.

Alle Informationen unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-schlagen-auch-in-supermaerkten-zu und unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs/

BU:

v.l.n.r.: Kriminalhauptkommissarin Simone Höing, Marketingleiter Klingenthal Südring GmbH Andree Sake und Kriminalhauptkommissar Peter Gall.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell