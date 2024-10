Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisiert, ohne Führerschein mit nicht zugelassener Enduro geflüchtet

Paderborn (ots)

(mb) Ein jähes Ende mit strafrechtlichen Konsequenzen nahm am frühen Freitagmorgen die Flucht mit einer Enduro-Maschine vor einer Polizeikontrolle.

Am Westerntor fiel einer Polizeistreife um 03.40 Uhr ein Motorradfahrer auf, an dessen Enduro kein Kennzeichen angebracht war. Als die Polizisten das Motorrad am Le-Mans-Wall stoppen wollten, gab der Fahrer Gas und war schnell aus dem Blickfeld der Beamten verschwunden. Wenig später entdeckten sie das Motorrad an der Leostraße wieder. Auch der Motorradfahrer bemerkte den Streifenwagen und er beschleunigte sofort wieder stark. Er bog auf die Husener Straße stadtauswärts ab und erhöhte das Tempo auf deutlich über 100 km/h. Den Südring überquerte der Kradfahrer bei Rot und fuhr weiter auf der Husener Straße. Kurz vor dem Flugplatzgelände bemerkte der Endurofahrer die Schranke, machte eine Vollbremsung und wich auf einen Acker auf. Hier kippte das Krad auf die Seite. Den Polizisten gelang es jetzt, eine weitere Flucht des Motorradfahrers zu unterbinden. Die Handschellen klickten und der 24-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Er war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein. Sein Motorrad war nicht zu gelassen. Wegen dieser Delikte und des Verdachts eines verbotenen Beschleunigungsrennens muss er sich nun im Strafverfahren verantworten.

