Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Festnahme nach Bedrohung mit Schusswaffe

Voerde (ots)

Am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, meldeten Zeugen einen Mann, der in einer Sporthalle an der Straße "Allee" den 33-jährigen Trainer eines Sportvereins mit einer Pistole bedroht.

Im Rahmen des anschließenden Polizeieinsatzes konnte eine Schreckschusspistole aufgefunden und ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann aus Voerde vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde ins Gewahrsam der Polizeiwache Ost gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Der bedrohte Sportübungsleiter blieb unverletzt, ebenso wie die weiteren ca. 25 in der Sporthalle aufhältigen Personen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern derzeit an.

