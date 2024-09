POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft

Alpen (ots) - Am 15.09.2024 kam es gegen 19:30 Uhr in 46519 Alpen-Drüpt auf der Xantener Straße zu einer Explosion in einem Wohnhaus. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5864859 Im Vorfeld der Explosion war die Polizei bereits im Rahmen eines Einsatzes "Hinweis auf Suizidabsichten" an der Örtlichkeit im Einsatz. Der 51-jährige allein ...

mehr