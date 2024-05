Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi, Führerschein und Mobiltelefon weg: Polizei beendet "Alleinrennen"

Hamm-Mitte (ots)

Der Fahrer eines Audis war am Mittwochabend, 29. Mai, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Münsterstraße unterwegs und konnte durch die Polizei gestellt werden.

Gegen 22.50 Uhr fiel einer zivilen Streifenwagenbesatzung an der Kreuzung Nordstraße/Adenauerallee ein Audi auf, der zunächst auf der Linksabbiegerspur zur Hafenstraße vor der roten Ampel stand. Als diese auf Grünlicht wechselte, beschleunigte der Audi, wechselte auf die Fahrspur geradeaus in Richtung Münsterstraße und überholte so den zivilen Wagen der Polizei. Kurz vor einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage bremste der Audi abrupt ab und beschleunigte anschließend wieder. Mit überhöhter Geschwindigkeit wechselte er mehrfach die Fahrstreifen und drängte sich jeweils zwischen unbeteiligte Fahrzeuge.

In Höhe der Kreuzung Münsterstraße/Bockumer Weg gelang es den Beamten, den Audi anzuhalten. Nach dem Tatvorwurf der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen als alleinhandelnder Fahrzeugführer machten der 22-jährige Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin keine Angaben.

Die Polizeibeamten stellten den Audi, den Führerschein und das Mobiltelefon des 22-Jährigen sicher.

Die Polizei Hamm wird weiterhin konsequent gegen Kraftfahrzeugrennen und rücksichtsloses Verhalten auf den Straßen vorgehen und alle rechtlichen Mittel ausschöpfen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell