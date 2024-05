Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und Autofahrer vereiteln Einbrecher-Flucht

Hamm-Uentrop (ots)

Dank des Mitarbeiters eines Sicherheitsdienstes und der Unterstützung eines Autofahrer konnte die Polizei am späten Donnerstagabend, 31. Mai, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in Uentrop festnehmen.

Der Sicherheitsdienstmitarbeiter eines Betriebes an der Kranstraße bemerkte gegen 22.55 Uhr zwei verdächtige Männer auf dem Gelände der Firma. Nachdem er sie ansprach, flüchteten beide in einem Opel Zafira mit Ortskennung FZ (Fritzlar/Schwalm-Eder-Kreis, Hessen) über die Straße Im Ostfelde in Richtung Kranstraße.

Der Mitarbeiter nahm mit seinem Pkw die Verfolgung auf. Unterhalb einer Autobahnbrücke auf der Siegenbeckstraße gelang es ihm, das Fahrzeug anzuhalten. Gemeinsam mit einem zufällig vorbeikommenden Autofahrer, der die Situation erkannte, konnten die flüchtigen Männer festgehalten werden.

Die zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte der Polizei nahmen die 50 und 36 Jahre alten Tatverdächtigen fest und brachten beide ins Polizeigewahrsam. Zudem konnten Beweismittel in dem Opel gefunden werden. Ob etwas bei dem Einbruch erbeutet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Autofahrer wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei unter 02381 916-0 zu melden.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell