Polizei Essen

POL-E: Essen: Obdachloser von drei Unbekannten zusammengeschlagen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Samstagnacht (13. Januar) schlugen drei unbekannte Männer auf einen 61-jährigen Obdachlosen ein, der zu dem Zeitpunkt auf dem Gelände eines Supermarktes an der Altendorfer Straße, in der Nähe der Haltestelle Bockmühle nächtigte. Der Wohnungslose wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 4 Uhr wurde der 61-Jährige wach, als an seinem Schlafplatz auf einem Parkplatz eines Supermarktes plötzlich drei unbekannte Männer um ihn herumstanden. Unvermittelt traten sie auf den Obdachlosen ein. Sie sollen ihm mehrfach gegen den Kopf und Körper getreten haben. Den schwerst verletzten Mann ließen die Unbekannten auf dem Parkplatz liegen und entfernten sich unerkannt.

Erst ein Freund des Mannes, der am Mittwoch (17. Januar) nach dem Obdachlosen sah, bemerkte die Ernsthaftigkeit der Verletzungen und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Der Wohnungslose wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich aktuell in intensivmedizinischer Behandlung. Die Mitarbeiter des Krankenhauses verständigten auf Grund der schweren Verletzungen die Polizei.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes.

Die drei unbekannten Männer sollen zwischen 17 und 28 Jahre alt sein und alle ca. 170 cm groß, bei schlanker Statur sein. Zwei von ihnen seien blond. Der Dritte habe eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose getragen. Zudem habe er mit arabischem Akzent gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Bereich der Altendorfer Straße beobachtet haben und/oder Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell