Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall/ Motorrad gegen PKW/ Zwei verletzte Personen

Goch (ots)

Am Samstagnachmittag (7. September 2024) kam es gegen 17:55 Uhr im Bereich der Kreuzung Reuterstraße und Kalkarer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Zur Unfallzeit befuhr eine 67-jährige Autofahrerin aus Goch die Kalkarer Straße aus Richtung Kalkar kommend in Richtung Goch. In Höhe der Reuterstraße bog diese nach links in die Reuterstraße ab. Während des Abbiegevorgangs wurde das Fahrzeug der Gocherin von einem 19-jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus Goch, überholt. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zu-sammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem das Motorrad gegen die linke Fahrzeugseite der Gocherin fuhr. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Der 19-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus stationär behandelt. Die 67-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

