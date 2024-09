Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

Kollision im Kreuzungsbereich

Motorradfahrer schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Freitagmorgen (6. September 2024) gegen 05:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Uedem die Uedemerstraße in Richtung Uedem, als eine 21-jährige Frau aus Goch von der Neulouisendorfer Straße nach links auf die Uedemer Straße abbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit der von links kommenden und bevorrechtigten Maschine, einer Suzuki GSX R-1000. Der 63-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl das Auto, ein 5er BMW, als auch das Motorrad wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die Straße musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell