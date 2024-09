Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kollision im Begegnungsverkehr

Zwei Personen schwer verletzt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (5. September 2024) kam es gegen 15:38 Uhr an der Baersdonker Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Mann aus Geldern, mit einem schwarzen Rennrad, den für beiden Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg. Ein 17-jähriges Mädchen aus Geldern kam dem Mann mit einem Damenfahrrad aus entgegengesetzter Fahrtrichtung entgegen. Es kam aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, welche zu Boden stürzten und sich schwere Verletzungen zu zogen. Lebensgefahr bestand nicht. Beide Verkehrsteilnehmenden wurden zur weiteren Behandlung örtlichen Krankenhäusern zugeführt. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell