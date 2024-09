Kalkar (ots) - Wie berichtet erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve am Mittwoch (4. September 2024) Kenntnis über eine Schmiererei auf der Schultoilette der Städtischen Realschule in Kalkar (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5857854). Am heutigen Donnerstag (5. September 2024) konnte der Schulbetrieb ...

mehr