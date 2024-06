LPI-G: Täter auf frischer Tat

Altenburg (ots) - Schmölln: Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 24.06.2024 zum 25.06.2024 eine Firmenfassade auf dem Bahnhofsplatz mit mehreren Graffiti beschmiert. Hierbei sprühten die Täter mit violetter Sprühfarbe verschiedene Zeichen an die Fassade. Während der Anzeigenaufnahme wurde eine weitere Graffiti-Straftat angezeigt. Auch in der Altenburger Straße war das Mauerwerk der Unterführung durch die Täter mit violetter Sprühfarbe beschmiert worden. Die ...

