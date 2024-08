Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fahranfängerin hat sich am Donnerstag (15. August) gegen 16:20 Uhr auf der L714 ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die Landstraße aus Wenden kommenden in Richtung Gerlingen. In Höhe des Kreuzungsbereichs zur Bahnhofstraße, beabsichtigte sie nach links in Richtung Wendenerhütte zu fahren. Zeitgleich wollte ein 62-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Bahnhofstraße verlassen und weiter die L 714 befahren. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch die 19-Jährige verletzt wurde. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

