IM-MV: Fünf neue Fahrzeuge für die Diensthunde der Landespolizei MV

Schwerin (ots) - Landesinnenminister Christian Pegel hat am heutigen Volkstrauertag an der offiziellen Kranzniederlegung auf dem Alten Friedhof in Schwerin teilgenommen. "Am Volkstrauertag erinnern wir uns an und trauern um die Opfer von Gewalt und Krieg, die in vergangenen und aktuellen Kriegen ihr Leben verloren haben oder deren Leben der Krieg überschattet hat. ...

mehr