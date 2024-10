Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Nach Schlägerei geflüchtet

Legden (ots)

Tatort: Legden, Bleikenkamp;

Tatzeit: 13.10.2024, 05.40 Uhr;

Eskaliert ist in der Nacht zum Sonntag in Legden eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dazu war es gegen 05.45 Uhr auf dem Parkplatz eines gastronomischen Betriebs am Bleikenkamp gekommen. Drei Unbekannte schlugen im weiteren Verlauf zwei 20 und 27 Jahre alte Männer, von denen einer dabei zu Boden ging. Zeugenangaben zufolge traten zwei Tatverdächtige in dieser Situation in Richtung des Kopfs des Liegenden. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen.

Die Unbekannten waren etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß; einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover, einer der Männer hatte eine Glatze, ein anderer einen Bart.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

