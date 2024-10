POL-BOR: Rhede - Pedelec touchiert und Unfall verursacht

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: 12.10.2024, 11.45 Uhr; In einem Verbrauchermarkt in Gronau ist am Samstag eine Kundin einem Diebstahl zum Opfer gefallen. Die Täter entwendeten das Portemonnaie der Frau - es hatte in ihrer Handtasche gelegen, die im Einkaufswagen stand. Zu der Tat kam es gegen 11.45 Uhr in einem Geschäft an der Gildehauser Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat ...

