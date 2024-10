Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrrad gestohlen und Beute mit Gewalt verteidigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Theodor-Heuss-Platz;

Tatzeit: 12.10.2024, 21.35 Uhr;

Ein Dieb hat am Samstag in Gronau die Besitzerin eines Fahrrads geschlagen. Die Jugendliche hatte ihr Fahrzeug gegen 21.35 Uhr kurz vor einem gastronomischen Betrieb am Theodor-Heuss-Platz abgestellt. Ein Unbekannter griff sich in dieser Situation ihr schwarzes Fatbike der Marke La Souris, Modell Crossboss V8 3.0. Etwas später traf die Geschädigte im Bereich der Kircheninsel auf den Fahrraddieb. Als sie ihr Rad zurückverlangte, habe der Mann sie geschlagen und sich entfernt. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,80 Meter groß, helle Haare, schwarze Bekleidung und Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell