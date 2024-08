Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -----------

Universitätsviertel - Am heutigen Freitag (02.08.2024) kam es zu einem Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus in der Lilienthalstraße. Ein 55-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Einsatzkräfte nahmen den 28-jährigen Sohn des Mannes vor Ort fest.

Gegen 10.40 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 28-Jährigen und seinem 55-jährigen Vater. Nach derzeitigem Erkenntnisstand griff der 28-Jährige hierbei den 55-Jährigen mit einem Messer an. Anwohner beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 28-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Der 55-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Auch der 28-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

