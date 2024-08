POL Schwaben Nord: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots) - Dinkelscherben OT Grünenbaindt - Am gestrigen Donnerstag (01.08.2024), gegen 21.00 Uhr kam es zu einem Brand eines leerstehenden Bauernhauses in der St.-Leonhard-Straße. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

