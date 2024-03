Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme von zwei Taschendiebinnen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

13.03.2024, 16:10 Uhr

Taschendiebstahl in der Straßenbahn

Die Polizei verzeichnete in der jüngsten Vergangenheit eine Häufung von Taschendiebstählen in Bereich der Öffentlichen Verkehrsmittel in der Braunschweiger Innenstadt.

Aus diesem Grunde wurden seitens der Polizei die Kontrollen in diesem Bereich verstärkt. Unter Einsatz von zivilen Einsatzkräften wurde der Bereich der Haltestellen und der Wartebereiche vermehrt kontrolliert. Im Zuge dessen wurden die zivilen Polizeibeamten auf eine augenscheinlich gemeinsam und arbeitsteilig vorgehende Tätergruppierung aufmerksam.

Zwei Frauen wurden dabei beobachtet, wie sie nach einiger Zeit Accessoires und Kopfbedeckungen kauften, die sie sich jeweils sogleich anzogen. Veränderungen des Aussehens sind typische Tathandlungen im Bereich der Taschendiebstähle, um ein Wiedererkennen zu erschweren.

Danach begaben sich zwei weibliche Personen der Gruppierung kurzfristig in die Straßenbahn, wo sie dann einen 79-jährigen Braunschweiger anrempelten und ihm durch dieses Ablenkungsmanöver die Geldbörse mit einer hohen Bargeldsumme und Zahlungskarten aus der Jackenaußentasche entwendeten.

Anschließend verließen die Täterinnen die Straßenbahn, teilten sich das im Portemonnaie befindliche Bargeld und suchten eine nahegelegene Bankfiliale auf, um mit der Karte des Geschädigten weiteres Geld abzuheben. Hier erfolgte dann der Zugriff durch die Polizei.

Zeitgleich wurde der 79-jährige Mann, der den Taschendiebstahl nicht bemerkt hatte, durch die Polizei über den Umstand informiert. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Täterinnen wurden die gestohlenen Gegenstände aufgefunden und zweifelsfrei dem 79-jährigen Mann zugeordnet.

Die zwei Täterinnen wurden vorläufig festgenommen. Am Folgetag wurden sie einem Haftrichter vorgeführt und zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Taschendiebstahl ist ein häufig auftretendes Delikt in belebten Städten und an Touristenorten, bei dem die Täter oft unbemerkt agieren. Die Polizei empfiehlt deshalb, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen. Dazu gehören das Tragen von Geldbörsen und Wertsachen in verschlossenen Innentaschen, das Bewusstsein für potenzielle Gefahrensituationen bei Gedränge und ähnlichen untypischen Situationen. Bewahren sie niemals ihre PIN für Zahlungskarten im Portemonnaie auf.

