POL-BS: Ermittlungsgruppe Cold Case der Polizeiinspektion Braunschweig ermittelt in einem Fall aus dem Jahr 1997

Braunschweig (ots) - 22.02.2024, 13:30 - 13:40 Uhr Braunschweig, Straßenbahnlinie 1, Rtg. Wenden Zeugen gesucht - Beleidigung zum Nachteil zweier Kinder in der Straßenbahn Am Donnerstag, den 22.02.24, befand sich ein 13-jähriges Mädchen in Begleitung von drei gleichaltrigen Freunden in der Straßenbahn, welche aus Richtung Stöckheim in Richtung des Hauptbahnhofes ...

mehr